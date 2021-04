Angola tem mais 89 casos de infeção com o vírus da covid-19 e registou mais uma morte associada à doença, anunciaram hoje as autoridades do país.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, Luanda registou a maioria dos novos casos (81), seguindo-se Cabinda (5) e Zaire (3). Dos novos infetados, 49 são homens e 40 são mulheres, com idades entre um mês e 66 anos. A morte reportada hoje é de um angolano, de 59 anos. Por outro lado, 301 pessoas recuperaram da infeção, sendo a maioria delas de Luanda, com 295 doentes, seguindo-se Huíla (4), Benguela (1) e Malanje (1). Os dados hoje disponibilizados elevam para 23.331 o número de casos de infeção com o vírus da covid-19 detetados em Angola desde o início da pandemia, sendo que 21.890 já recuperaram. O número acumulado de mortes em Angola é 550. Há hoje, segundo as autoridades, 84 doentes internados com covid-19, dois deles em estado considerado crítico, 11 em estado grave e 807 assintomáticos. A nível dos laboratórios, foram processadas, nas últimas 24 horas, 2.414 amostras. Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testadas 156 pessoas nas últimas 24 horas. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.917.316 mortos no mundo, resultantes de mais de 134,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram