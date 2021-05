Os dados do boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública indicam que os novos casos foram reportados nas províncias de Luanda (158), Cuando Cubango (50), Huíla (30), Cabinda (10), Zaire (6), Huambo (5), Cuanza Sul (3) e Malanje (1), sendo 173 do sexo masculino e 90 do sexo feminino, com idades entre 1 e 80 anos.

No que se refere ao total das mortes, nas últimas 24 horas, foram assinaladas duas na província do Cuando Cubango, ambas de cidadãos nacionais, com 31 e 60 anos, e a terceira, na Huíla, igualmente um angolano, de 38 anos, enquanto as recuperações foram registadas em Luanda, em pessoas com idades entre os 34 e 65 anos.

Com os dados hoje divulgados, o país acumula 28.740 infeções por covid-19 desde o início da pandemia, 633 óbitos e 24.717 recuperados.

O país tem ainda 3.390 casos ativos, dos quais 17 em estado crítico, 32 em estado grave, 125 moderados, 85 ligeiros e 3.131 assintomáticos.

Nos centros de tratamento, 253 pessoas estão internadas e nos locais de quarentena institucional encontram-se 56 outras pessoas, estando sob vigilância epidemiológica 1.536 contactos.

Os laboratórios processaram 1.959 amostras por RT-PCR nas últimas 24 horas, num total de 523.376 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5.5%.

Nos pontos de entrada e saída da província de Luanda, capital de Angola, a única sob cerca sanitária, foram testadas, no período em referência, 682 pessoas, sem nenhum caso reativo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.