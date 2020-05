“Já houve algumas situações em que isso aconteceu e os produtos não chegaram a entrar no nosso mercado”, afirmou Rui Santos Ivo na conferência de imprensa sobre o ponto da situação da COVID-19 em Portugal, que decorreu no Ministério da Saúde, em Lisboa.

As alfândegas controlam todas as entradas de produtos para o combate à COVID-19 e, em caso de dúvidas, é contactado o Infarmed ou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no sentido de se clarificar se estes cumprem os requisitos para poderem entrar no país e serem utilizados pelos profissionais ou pelos cidadãos.

O presidente da autoridade do medicamento referiu também que as duas entidades com responsabilidade, nomeadamente fiscalizadora, são o Infarmed, para as máscaras cirúrgicas e outros dispositivos e a ASAE no que diz respeito aos respiradores (FP2), garantindo que está “a funcionar a articulação entre o Infarmed, a ASAE e as alfândegas”.

Rui Ivo acrescentou que ambas as autoridades – Infarmed e a ASAE - “fazem inspeções ao mercado e estão constantemente junto dos locais onde os dispositivos médicos e equipamentos podem ser comercializados para verificar”.

Em caso de haver dúvidas por exemplo sobre os critérios de segurança dos produtos podem ser acionados os institutos de Qualidade ou o de Acreditação.