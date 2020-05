O Instituto Robert Koch (RKI) regista um aumento de 362 novas infeções em relação ao dia anterior, e mais 47 vítimas mortais para um total de 8.349.

São ainda aproximadamente 162.800 os casos considerados curados, uma subida de 800 nas últimas 24 horas.

Os estados da Baviera, com 46.458 casos, e da Renânia do Norte-Vestefália, com 37.541 casos, continuam a ser os mais afetados.

Hoje deverá ser formalizado, em Conselho de Ministros, o plano que retira o aviso geral que impede as viagens a 31 países, incluindo os da União Europeia, Reino Unido e Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Esta recomendação global, que foi emitida pelo ministério dos Negócios Estrangeiros alemão em março, vai ser substituída por informações específicas sobre a situação em cada país ou região a partir de 15 de junho.

A Alemanha vai, ainda assim, prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho como medida de contenção.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.