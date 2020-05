Os esforços dos vários investigadores e hospitais correm o risco de “fragmentar-se” se não existir essa atuação coordenada, disse Rasi durante uma intervenção na Comissão de Meio Ambiente e Saúde Pública do Parlamento Europeu.

Essa possibilidade, sublinhou, gera “grande preocupação” no seio da instituição comunitária.

“Esperamos ter tratamentos adequados em breve, mas tendo em conta que deve existir um equilíbrio entre o rápido desenvolvimento da vacina, a disponibilização e a recolha de dados”, afirmou perante os eurodeputados.

Os investigadores europeus reportaram à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês)33 provas diferentes para a busca de uma vacina.

Rasi também destacou a “contínua interação” com as instituições comunitárias e os investigadores, no âmbito do “plano de emergência” posto em prática após o início da propagação da covid-19.

Em relação às empresas farmacêuticas, o cientista italiano destacou o desenvolvimento de “um contacto único” para cada empresa, pensado para facilitar “um rápido intercâmbio de informação”.