África ultrapassou as 36 mil mortes (36.143) devido à covid-19 nas últimas 24 horas, com o registo de mais 189 óbitos, num total de 1.481.225 infetados, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas houve nos 55 Estados-membros da organização mais 8.792 casos da doença e 6.940 recuperados, para um total de 1.224.397. Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 17.994 vítimas mortais num universo de 737.879 infetados. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 674.339 casos e 16.734 mortos. O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem 338.162 pessoas infetadas e 11.122 mortos e, na África Ocidental, o número de infeções é de 176.844, com 2.622 vítimas mortais. A região da África Oriental contabiliza agora 170.510 casos e regista 3.326 vítimas mortais e na África Central estão registados 57.830 casos e 1.079 óbitos, um número igual ao das últimas 24 horas. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais (a seguir à África do Sul), regista 5.930 mortos e 103.193 infetados, e Marrocos contabiliza 2.194 mortos e 123.653 casos. A Argélia surge logo a seguir, com 51.373 casos de infeção registados e 2.030 vítimas mortais. Entre os seis países com mais afetados estão também a Nigéria, com 58.848 infetados e 1.112 mortos, e a Etiópia, com 75.368 casos e 1.198 vítimas mortais. Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 183 mortos e 4.972 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.030 casos), Moçambique (61 mortos e 8.728 casos), Cabo Verde (60 mortos e 6.024 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.362 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos). O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro. A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.