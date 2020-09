Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 8.159 casos e houve mais 6.041 recuperados.

No total, o continente soma 1.275.815 casos de infeção e 1.015.865 doentes já recuperaram, havendo assim 259.950 casos ativos, mais 2.118 nas últimas 24 horas.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 680.495 infeções e 15.592 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 633.015 casos e 14.563 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 239.016 pessoas infetadas e 8.762 mortos e, na África Ocidental, o número de infeções subiu para 162.590 e o de vítimas mortais para 2.442.

Na região da África Oriental, o número de casos de COVID-19 é de 138.765 e 2.754 mortos, e na África Central estão contabilizados hoje 54.949 casos e 1.046 óbitos.