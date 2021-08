De acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) emitido hoje, a África Austral continua a ser a região mais afetada, com 3.579.145 infetados e 98.841 mortes associadas à covid-19.

Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado pela pandemia no continente africano, contabiliza 2.680.225 infetados e 79.251 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 2.248.439 casos e 60.535 óbitos associados à doença.

A África Oriental contabiliza 899.304 infeções e 18.280 mortos e a região da África Ocidental regista 579.411 infeções e 7.823 mortes.

A África Central é a região do continente com menos casos de infeção e de mortes: 214.094 casos e 3.175 óbitos.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 22.457 óbitos e 638.072 casos, seguindo-se o Egito, com 16.663 mortes e 286.168 infetados, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 806.288 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, com 11.677 óbitos.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 1.785 óbitos e 142.523 casos de infeção acumulados desde o início da pandemia e Angola contabiliza 1.140 mortes em 45.817 infetados.

Cabo Verde regista 302 mortes associadas à doença e 34.686 infeções, a Guiné Equatorial 123 óbitos e 9.049 casos, a Guiné-Bissau 99 mortos e 5.496 infetados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.517 infeções.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.423.173 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.