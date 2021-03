De acordo com o boletim diário, foram realizados, nas últimas 24 horas, "1.747 testes e não foram registados casos positivos de covid-19 nos Açores".

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar 13 recuperações, todas em Rabo de Peixe, vila que se mantém parcialmente sob cerca sanitária.

Quanto a internamentos, mantém-se uma pessoa hospitalizada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, de acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde açoriana.

A região conta atualmente com um total de 63 casos positivos ativos nas ilhas de São Miguel, Pico e Terceira.

As ilhas de Santa Maria, Graciosa, Faial, São Jorge, Flores e Corvo mantém-se sem casos positivos ativos.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 3.931 casos positivos de covid-19, recuperaram da doença 3.732 pessoas e 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.