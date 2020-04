Eleva-se assim para cinco o número de mortes por covid-19 no arquipélago.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde dos Açores explicou que esta utente do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, em São Miguel, já tinha feito uma primeira análise laboratorial, com resultado negativo para covid-19.

Contudo, “em análise realizada na sequência do falecimento", o resultado foi positivo, acrescenta.

“As 182 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores nas últimas 24 horas revelaram um caso positivo de covid-19 diagnosticado na sequência de óbito”, lê-se no comunicado.

Assim, a Autoridade de Saúde indica que, até ao momento, já foram detetados na região um total de 102 casos, verificando-se 10 recuperados, 5 óbitos e 87 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que causa a doença covid-19, sendo 56 em São Miguel, 6 na ilha Terceira, 4 na Graciosa, 6 em São Jorge, 10 no Pico e 5 no Faial.

Na nota, a Autoridade de Saúde dos Açores sublinha que "as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".