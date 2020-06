Este último caso foi detetado depois de 23 dias consecutivos sem qualquer registo de novas infeções na região.

A Autoridade de Saúde dos Açores reitera que "as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".

Portugal regista hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 do que no domingo e mais 259 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.534 mortes relacionadas com a COVID-19 e 39.392 casos confirmados desde o início da pandemia.