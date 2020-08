No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores informa que foi diagnosticado um homem de 31 anos, “proveniente de ligação aérea com o território continental”, no teste de despiste feito à chegada.

Os outros dois casos dizem respeito a um homem de 37 anos e uma mulher de 36, “que obtiveram resultado negativo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada e resultado positivo no rastreio efetuado após o sexto dia, tendo este sido conhecido depois do seu regresso a território continental”.

“Os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como contacto com as autoridades de saúde de território continental para acompanhamento dos casos diagnosticados”, garante a Autoridade de Saúde Regional.

Até ao momento, foram detetados 216 casos de infeção pelo novo coronavírus nos Açores, dos quais 28 mantêm-se ativos, sendo 25 em São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.