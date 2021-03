Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, todos os novos diagnósticos são resultado de transmissão comunitária e distribuem-se pelas freguesias de São Vicente Ferreira (três), São José (dois), Feteiras (um) e São Pedro (um).

Há a registar também uma recuperação no concelho do Nordeste, que fica, assim, sem qualquer caso ativo de covid-19.

Os internamentos na região subiram, tendo o Hospital do Divino Espírito Santo agora 17 pessoas hospitalizadas devido à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, cinco dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

A região conta hoje 131 casos positivos ativos, sendo 130 em São Miguel (oito no concelho da Lagoa, 106 em Ponta Delgada, dois na Povoação, três em Vila Franca do Campo e 11 na Ribeira Grande) e um na Terceira, em Angra do Heroísmo, na freguesia da Feteira.

Em São Miguel, os concelhos da Lagoa, Nordeste e Povoação são considerados de muito baixo risco de infeção, a Ribeira Grande e Vila Franca são concelhos de baixo risco, e Ponta Delgada encontra-se no nível de médio alto risco.

Todos os concelhos das restantes ilhas são de muito baixo risco.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.149 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo-se verificado 3.880 recuperações e 30 mortes.

Foram extintas 199 cadeias de transmissão local.

No âmbito da primeira fase do Plano Regional de Vacinação, já foram vacinadas 42.533 pessoas, 15.070 das quais já receberem as duas doses da inoculação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.827 pessoas dos 820.042 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.