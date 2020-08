De acordo com comunicado da Autoridade de Saúde dos Açores, este foi o único caso registado nas 1.116 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região, um em São Miguel e outro na Terceira.

O caso diagnosticado reporta-se a um homem, com 42 anos de idade, não residente, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental em 15 de agosto, "apresentando teste de despiste positivo para SARS-CoV-2 no rastreio realizado à chegada", refere a entidade.

O homem "apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela delegação de saúde concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos", é também dito.

Até ao momento, foram detetados na região 194 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 23 casos positivos ativos, dos quais 22 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 1.778 pessoas das 54.102 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.