No comunicado diário, a entidade adianta que foram realizadas, nas últimas 24 horas, 1.829 análises e detetados nove casos positivos, em contexto de transmissão comunitária, na vila de Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande), que está em cerca sanitária agora circunscrita à parte norte.

O número de vítimas mortais devido à covid-19 nos Açores subiu para 29, tendo a Autoridade de Saúde Regional comunicado hoje o falecimento de um homem com 77 anos, "residente em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, e que estava internado desde 23 de janeiro no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada".

Há ainda o registo da morte de um homem de 76 anos, na terça-feira, que era "residente em São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo, e estava internado no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, desde 20 de janeiro".

Quanto a recuperações, há a assinalar 63 na ilha de São Miguel, duas no Faial e cinco na Terceira, adianta ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Relativamente aos internamentos, hoje há menos duas pessoas hospitalizadas nos Açores.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, há 10 doentes internados com covid-19, quatro dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital do Santo Espírito, na Terceira, estão duas pessoas internadas, uma das quais em UCI, e no Hospital da Horta, no Faial, um outro doente.

Existem presentemente 139 casos ativos na região, sendo 119 em São Miguel, 15 na Terceira, dois no Faial e três em São Jorge.

Desde o início da pandemia, foram detetados nos Açores 3.750 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 29 óbitos e 3.479 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.