Em comunicado, a entidade informa que "as 670 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19".

Registaram-se três novas recuperações de infeção por SARS-CoV-2, que correspondem a duas mulheres, com 64 e 90 anos, residentes no Pico e em São Miguel, e um homem, de 71 anos de idade, residente na ilha do Pico, acrescenta a autoridade.

De acordo com a Autoridade de Saúde açoriana, o caso recuperado de 90 anos, na ilha de São Miguel, "é oriundo da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste".

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 113 recuperados, 16 óbitos e 17 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Os casos ativos dividem-se entre São Miguel (15), Graciosa (um) e Pico (um).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.