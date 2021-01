De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, 34 dos casos detetados em São Miguel são de transmissão comunitária, sendo que cinco foram identificados no âmbito do rastreio em massa realizado em Rabo de Peixe.

Os outros dois casos da maior ilha açoriana, a mais afetada pela pandemia na região, foram detetados nos rastreios feitos a passageiros que chegaram a São Miguel: um deles diz respeito a um residente com teste positivo à chegada e o outro a um não residente com teste positivo ao 6.º dia.

Na Terceira, foram detetados dois casos em contexto de transmissão comunitária e um “não residente, com histórico de viagem” que acusou a infeção pelo novo coronavírus no rastreio de 6.º dia.

Já o caso diagnosticado no Pico é de um “contacto próximo de um caso positivo reportado no passado dia 15” e que deu origem a “uma nova cadeia de transmissão local”.

No boletim é ainda referido que foram realizadas 2.115 análises e reportadas 50 recuperações em São Miguel, das quais 31 no concelho da Ribeira Grande, 13 em Ponta Delgada, cinco em Vila Franca do Campo e uma na Lagoa.

Há, atualmente, 24 internamentos na região, 23 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde oito pessoas estão em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Há, também, uma pessoa em UCI no Hospital do Santo Espírito, em Angra do Heroísmo.

Com as ilhas de São Miguel e Terceira com transmissão comunitária, regista-se apenas uma cadeia de transmissão no arquipélago, na Madalena do Pico.

Até hoje, foram extintas 195 cadeias de transmissão na região.

Os Açores contam 633 casos ativos de covid-19, sendo 607 em São Miguel, 19 na Terceira, quatro nas Flores, dois no Pico e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram detetados até hoje no arquipélago 3.331 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.576 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.