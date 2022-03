De acordo com o boletim diário daquela entidade, do total de novos casos 111 foram registados em São Miguel, 89 na Terceira, 35 em São Jorge, 28 no Faial, 15 no Pico, 11 nas Flores, 11 em Santa Maria e seis na Graciosa, resultantes de 1.378 análises.

Por concelhos, na ilha de São Miguel foram detetados 82 novos casos em Ponta Delgada, 18 na Ribeira Grande, sete na Lagoa, três no Nordeste e um em Vila Franca do Campo.

Na Terceira 58 no concelho de Angra do Heroísmo e 31 na Praia da Vitória.

Em São Jorge 24 em Velas e 11 na Calheta.

No concelho da Horta, na ilha do Faial, foram registados 28 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

No Pico 13 no concelho das Lajes e dois na Madalena.

Nas Flores nove casos nas Lajes e dois em Santa Cruz.

No concelho de Vila do Porto, em Santa Maria, foram detetados 11 novos casos de covid-19 e seis em Santa Cruz da Graciosa.

Os Açores tem atualmente 1.970 casos positivos ativos, sendo 876 em São Miguel, 537 na Terceira, 185 no Faial, 183 em São Jorge, 89 no Pico, 48 nas Flores, 26 na Graciosa e 26 em Santa Maria.

Quanto a internamentos hoje estão 19 pessoas hospitalizadas nos três hospitais da Região, sendo 11 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, cinco no Hospital de Santo Espírito da Terceira e três no Hospital da Horta, no Faial, mas nenhum em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 64.754 casos de infeção, 62.341 recuperações e 93 óbitos associados à covid-19.

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que desde 31 de dezembro de 2020 e até quinta-feira, “213.022 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (90,1%) da população e 119.368 tinham já recebido a dose de reforço (50,5%)”.

“A vacinação pediátrica registava nesta data, 6.679 inoculações referentes à 1.ª dose, (39,2%) e 1.759 com a vacinação completa (10,3%) de um universo de 17.033 crianças entre os cinco e os 11 anos”, revela ainda.

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.