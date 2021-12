De acordo com o boletim diário, foram diagnosticados 24 casos com a seguinte distribuição geográfica: 13 em São Miguel; seis na Terceira e cinco no Faial, resultantes de 1.082 testes realizados.

Em São Miguel, a ilha mais afetada pela pandemia, foram registados sete casos no concelho de Ponta Delgada, três no concelho da Lagoa e três no concelho da Ribeira Grande.

Na Terceira foram diagnosticados quatro casos no concelho de Angra do Heroísmo e dois no concelho da Praia da Vitória.

No Faial há registo de cinco casos relativos ao concelho da Horta.

Estão dois doentes internados, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, tendo recuperado 41 pessoas.

Os Açores somam 222 casos, sendo 150 em São Miguel, 33 na Terceira, 19 no Faial, 15 em São Jorge, quatro na Graciosa, e um no Corvo.

De 31 de dezembro de 2020 até 29 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.414 pessoas com a primeira dose (74.1%) e 196.258 com a vacinação completa (82,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Receberam a terceira dose da vacina contra a doença, 12.734 utentes.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.