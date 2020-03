"No total são 10 casos identificados nas últimas 24 horas. Destes, oito estão relacionados com o caso positivo, diretamente da ilha Terceira, e os outros dois são da ilha de São Miguel", avançou Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde dos Açores.

O arquipélago registou, na madrugada de domingo, o primeiro caso suspeito: uma mulher de 29 anos, residente na ilha Terceira, que terá estado em Amesterdão, na Holanda, e em Felgueiras, no continente português.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A utente está internada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e encontra-se "clinicamente estável".

Segundo Tiago Lopes, no total são "diariamente vigiadas" pelas autoridades de saúde da região 411 pessoas, sendo que 124 estão relacionadas com o caso suspeito.

Questionado sobre a falta de material de proteção dos profissionais de saúde no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, o responsável pela Autoridade de Saúde Regional disse que está a ser feito "um acompanhamento bastante próximo do 'stock' existente na região", tanto de equipamento de proteção individual como de recursos materiais.

"O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira já foi objeto de reforço proveniente das unidades de saúde ilha. No caso do Hospital do Divino Espírito Santo, se assim o for necessário, quer no presente, quer no futuro, também o será feito", apontou.

Segundo Tiago Lopes, há uma "aquisição adicional em procedimento para que todas as unidades de saúde estejam precavidas para o evoluir da situação na região", estando igualmente prevista a "aquisição adicional de ventiladores".