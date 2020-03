A lista também inclui Suriname, Guiana, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Bolívia e Paraguai, além das ilhas do Caribe Oriental.

"Estaremos no local para avaliar e ajudá-los a resolver alguns dos problemas que podem ser importantes", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, numa conferência de imprensa na sede da agência em Washington.

Até a tarde de sábado, a América Latina e Caribe somavam 51 infectados. O Paraguai anunciou este sábado o seu primeiro caso, o que Colômbia e Costa Rica fizeram ontem.

"Estes países da América Latina e do Caribe já estão na fase de resposta a casos e surtos de COVID-19", completou.

Segundo esta, embora a região esteja mais bem preparada do que há dez anos, depois das "lições" da pandemia de influenza H1N1 e Zika, "o que é necessário agora é que os países estejam prontos, prontos para responder hoje e prontos para responder com as ferramentas que já têm à sua disposição agora".

"Devemos estar em alerta máximo", disse Carissa, reiterando os avisos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As equipes no terreno vão revisar os planos nacionais para enfrentar o novo vírus, o sistema de vigilância para detectar novos casos e a preparação para atendê-los, incluindo onde será a quarentena dos infectados.