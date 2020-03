Esta terça, as companhias aéreas British Airways e a Ryanair anunciaram o cancelamento de todos os seus voos para a Itália.

Espanha também anunciou que suspendia todas as suas conexões aéreas com Itália e Áustria. O governo espanhol deixará entrar no país apenas pessoas procedentes de Itália que tenham um atestado médico.

O Vaticano decidiu fechar a basílica e a praça de São Pedro ao público até 3 de abril. Horas antes, o papa Francisco pediu aos sacerdotes que tenham "a coragem de sair e ir visitar" os contagiados pelo novo coronavírus.

Itália torna-se, assim, o primeiro país do mundo a estender para todo o seu território medidas mais extremas, visando o combate desta epidemia que já deixou 463 mortos e contaminou cerca de 9.000 pessoas.

Por outro lado, os supermercados de Madrid registaram um movimento maciço de pessoas que procuravam abastecer as suas reservas de bens essenciais.

“É uma loucura”, o supermercado “está esgotado”, admitiu Clara Badena à AFP, funcionária de um supermercado no norte de Madrid, onde as prateleiras de enlatados e papel higiénico estavam pela metade.

A associação que representa a grande distribuição (ANGED) assegurou que o fornecimento das lojas está “garantido” e, portanto, pediu para “não se acumular desproporcionalmente alimentos e produtos”.

O governo espanhol planeia uma nova reunião na quinta-feira para analisar a situação e tomar medidas adicionais, se necessário. Pedro Sánchez vai reunir-se neste dia com sindicatos e organizações de empregadores para discutir um “plano de choque” econômico, do qual nenhum detalhe foi adiantado.

Em Espanha, o futebol é sem público

O governo ordenou que todas as competições desportivas sejam disputadas à porta fechada no país, incluindo os jogos de futebol das equipas da primeira divisão, cujos próximos dois dias serão disputados com as bancadas do estádio vazias.

Também foi pedido às empresas que ajustem os horários dos seus trabalhadores ou os autorizem a trabalhar em casa.

Nas regiões espanholas mais afetadas, como Madrid, foram tomadas medidas complementares, como a suspensão de qualquer evento público em espaços fechados que reúnam mais de mil pessoas.

Esta região, com 6,5 milhões de habitantes, anunciou na segunda-feira o encerramento de todas as escolas e universidades a partir desta quarta-feira, durante duas semanas. Também está em plano a desinfeção de carruagens de metro, autocarro e comboio.

O Parlamento espanhol anunciou o adiamento por uma semana da sua sessão plenária, num momento em que um dos líderes do partido de extrema direita Vox, Javier Ortega-Smith, testou positivo para o coronavírus.

Outros eventos fora das áreas mais afetadas também foram suspensos, como o Festival de Málaga, um dos mais importantes encontros da sétima arte em Espanha, que deveria começar nesta sexta-feira, conforme anunciado por seus organizadores.

Epidemia na China "praticamente contida"

A China também colocou em quarentena um grande número de pessoas para deter a epidemia. Ao todo, 50 milhões de cidadãos tiveram de permanecer nas suas casas na província de Hubei, epicentro do COVID-19, mas Itália foi a primeira a tomar medidas desta magnitude em todo o seu território.

Ao contrário do que acontece em Itália, na China, algumas medidas restritivas foram suspensas esta terça, coincidindo com a visita do presidente Xi Jinping a Wuhan. A cidade é capital da província de Hubei, onde a epidemia surgiu. Xi conversou com doentes e médicos por videoconferência, conforme fotos divulgadas pela imprensa local.

O presidente considerou que "a propagação da epidemia estava praticamente contida", e as autoridades locais anunciaram uma flexibilização parcial do isolamento imposto aos habitantes desta província, isolada desde final de janeiro.

Esta terça, houve apenas 19 novos casos de contágio no país, um número reduzido, se comparado com as centenas anunciadas em fevereiro.

Na Europa, além de Itália, Espanha é um dos países mais afetados, com 1.622 contágios e 35 mortos. Nas três zonas mais afetadas, a região de Madrid, La Rioja e dois municípios do País Basco, as aulas foram suspensas por 15 dias.

Apenas o início

No mundo inteiro, os países multiplicam as suas medidas para amenizar os contágios. No Japão, as autoridades poderão confiscar prédios para usá-los como hospitais. Na Eslováquia, missas nas igrejas foram proibidas e, na República Checa, escolas foram fechadas.

O Irão anunciou 54 mortos nas últimas 24 horas. Trata-se do saldo diário mortal mais grave no país, onde o número de contágios passa de 8.000, e o de mortos está em 291.

"Estamos apenas no início desta epidemia" em França, advertiu o presidente Emmanuel Macron.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.