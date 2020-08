De acordo com a Efe, que cita fontes do setor, o projeto deste consórcio ­- Tejo Infraestruturas Hospitalares (TIH) - prevê uma poupança de 40,7 milhões de euros durante os próximos 30 anos, uma informação que tinha sido avançada pelo jornal espanhol El Confidencial.

O consórcio posicionado em segundo lugar, nesta fase preliminar, prevê poupanças de 1,5 milhões de euros.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) disse que "nesta fase não há decisão sobre um vencedor".

A ARSLVT "confirma que o júri do concurso público internacional para a construção e manutenção do futuro Hospital de Lisboa Oriental (HLO) em regime de parceria público-privada terminou a avaliação das propostas, mas a primeira fase do concurso também integra a audiência prévia e aprovação do relatório de avaliação por parte do Governo", acrescentou a mesma fonte.

Neste momento "está a decorrer a audiência prévia dos concorrentes", referiu.

"Posteriormente, terá início a segunda fase do concurso – a fase de negociação com a 'short list' das propostas aprovadas – que será decisiva para o apuramento do vencedor, concluiu a mesma fonte.