"No início, a ideia é perturbadora, porque são excrementos que são injetados em nós próprios", começa por explicar a mulher de 56 anos.

"Mas sentimo-nos tão mal que é urgente fazer alguma coisa", acrescenta Ghislaine Grenet, que sofre há vários meses de uma infeção por Clostridium difficile, uma bactéria responsável pela inflamação do intestino grosso.

Ghislaine Grenet não conseguiu resolver o seu problema com a toma de antibióticos, porque - em certos casos - estes fármacos causam alterações na microbiota intestinal, matando as bactérias "boas" e permitindo a proliferação das bactérias "más".

Os principais sintomas desenvolvidos pelos pacientes com aquela bactéria são diarreia, dor de estômago e, às vezes, febre. Uma provação diária.

"Fora de casa, tinha que procurar casas de banho a toda a hora. Era impossível trabalhar ou ter uma vida normal", relata Ghislaine, que espera ser internada no hospital Clermont-Ferrand, no centro da França, para lhe ser administrada mais uma dessas "injeções desagradáveis".

As fotos do processo

De manhã, um doador saudável - sem problemas digestivos, sem histórico familiar e rigorosamente selecionado após uma avaliação biológica completa - chegou para depositar as suas fezes no laboratório da farmácia do hospital.

Os excrementos são, então, misturados com cloreto de sódio e acondicionados em sacos ou seringas. Antes de ser administrado por enema, colonoscopia, ou através de sonda nasojejunal (do nariz ao intestino).

Objetivo: reequilibrar a microbiota intestinal do receptor que mudará e se parecerá com a do doador.

Último recurso

"Após um TMF, há mais de 90% de cura sem recorrência, onde os antibióticos não curam mais que 30% a 40% nesta forma recorrente de colite. É realmente um tratamento que funciona muito bem", diz o Julien Scanzi, médico gastroenterologista em Clermont-Ferrand.