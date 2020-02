Para ajudar, só tem de aceder à Homepage do SAPO. Cada clique conta.

Os fundos recolhidos nesta campanha revertem para a aquisição de equipamento para melhorar as condições de conforto das salas de espera e do lar de doentes do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO-Lisboa). Já clicou, já ajudou.

Em Portugal, a prevalência do cancro está a aumentar e o número de doentes em tratamento no IPO Lisboa também. Por ano, são assistidos cerca de 14 mil novos utentes neste hospital. Ao todo são cerca de 400 mil consultas, 7 mil cirurgias e 100 transplantes de medula.

Atualmente, o IPO-Lisboa tem em tratamento/acompanhamento mais de 57 mil doentes. Quanto ao cancro pediátrico, esta unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) recebe cerca de 200 novos casos por ano. Tem 450 crianças em tratamento.

O IPO-Lisboa é uma unidade de saúde com quase um século de experiência no tratamento, estudo e investigação do cancro. Conta com cerca de 1900 trabalhadores: 360 médicos, mais de 550 enfermeiros e 185 técnicos de diagnóstico e terapêutica.

Dispõe de 283 camas e recebe doentes das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira e ainda dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.