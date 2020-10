De acordo com a Câmara Municipal da Amadora (CMA), o alargamento e diversificação dos locais de vacinação contra a gripe sazonal às farmácias comunitárias do concelho abrange cerca de 4.300 beneficiários.

Os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos que pretendam ser vacinados podem escolher livremente uma das 27 farmácias do programa, através de marcação prévia e com a apresentação do número de utente do Serviço Nacional de Saúde.

A iniciativa surge a partir de um protocolo entre a autarquia e a Associação Dignitude, responsável pela gestão do programa “Vacinação SNS Local”, e pretende que estes munícipes sejam vacinados “de forma mais segura e cómoda, evitando deslocações aos centros de saúde ou centros de vacinação contra a gripe”, destacou numa nota, a CMA.

O pagamento deste serviço fica a cargo da Câmara (90%) e da Dignitude (10%), acrescentou.