Duas médicas iniciaram funções este mês no Centro de Saúde de Vendas Novas (Évora), divulgou hoje o município, considerando que este reforço vai “aumentar a qualidade de vida da população” quanto à “prestação de cuidados de saúde primários”.

Segundo a câmara municipal, as duas médicas iniciaram funções depois da insistência da autarquia, durante mais de nove meses, junto da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central.

O município realçou, porém, que “continua a desenvolver esforços” para o reforço de mais um médico no centro de saúde e a colocação em Vendas Novas de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).