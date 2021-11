A Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata (APDP) e a Associação Portuguesa de Urologia (APU) unem-se no lançamento da campanha #VamosTocarNesteAssunto que procura ao longo do mês de novembro sensibilizar a população em geral, e em especial os homens com mais de 50 anos, para a importância de estarem atentos aos principais sinais de alerta para um diagnóstico precoce do cancro da próstata. A Federação Portuguesa de Rugby (FPR) é também parceira da campanha em associação à celebração mundial do MOVEMBER com o envolvimento dos seus jogadores, através do crescimento do bigode, na sensibilização para as doenças do homem durante este mês.

A propósito desta campanha é lançada a página: https://www.vamostocarnesteassunto.pt/ que reúne informação útil e cientificamente validada, dedicada à população em geral, sobre o cancro da próstata – um problema mundial de saúde que representa cerca de 3,5% de todas as mortes e mais de 10% das mortes por cancro. Em Portugal o cancro da próstata é o mais frequente em homens com mais de 50 anos, afetando cerca de seis mil portugueses por ano.

Pedro Nunes, urologista e membro da Associação Portuguesa de Urologia (APU) alerta que “a patologia da próstata é cada vez mais frequente e entre o leque de doenças que afetam esta glândula o cancro da próstata tem vindo a ganhar destaque, sendo já um dos tumores mais diagnosticados em Portugal e no Mundo. Neste contexto, cada vez mais cedo os homens devem dirigir-se ao médico de família e consultá-lo sobre este problema”.

Segundo Gabriela Sousa, oncologista e membro da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), o cancro da próstata “é o cancro mais frequente nos homens, mas não é o que tem maior mortalidade. Os homens devem dirigir-se ao médico de família se notarem alguma alteração da rotina urinária, como passarem a urinar muito frequentemente, a ter infeções urinárias de repetição, a levantarem-se durante a noite para urinar ou notarem sangue na urina”.

A campanha #VamosTocarNesteAssunto tem como embaixador o ex-jogador de Rugby Gonçalo Uva, que lança o desafio #RugbyCallenge a todos os portugueses para que, durante o mês de novembro, partilhem uma fotografia (post) com uma peça azul nas redes sociais, identificando a Bayer Portugal e colocando as hashtag #VamosTocarNesteAssunto e #LifeIsMeantForLiving. Por cada partilha será doado 1€ à Associação Portuguesa de Doenças da Próstata, até um limite máximo de 2.500€.

Para assinalar o Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata, que se assinala a 17 de novembro, vai também realizar-se um Live no Instagram da Bayer às 21h00 com o mote da campanha, sobre cancro da próstata, que conta com a participação do Gonçalo Uva – alternada com a participação da apresentadora Sofia Cerveira –, da Dra. Gabriela Sousa da Sociedade Portuguesa de Oncologia, da Dra. Isabel Fonseca Santos Diretora Médica da Bayer e o testemunho do Sr. Joaquim Domingos da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata.