De acordo com informação publicada na página oficial do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), foram registados mais 15 casos no dia de hoje, passando de 406 para 421 o acumulado no país desde 19 de março.

Todos os novos casos foram registados na cidade da Praia, o epicentro do vírus, agora com 354 casos acumulados.

Na mesma página oficial do Governo (covid19.cv), foram anunciados mais 12 casos de doentes recuperados, passando o total de 155 para 167.

Cabo Verde passa a registar 421 casos da doença, distribuídos pelas ilhas de Santiago (362), Boa Vista (56) e São Vicente (3).

No total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e os 167 recuperados, fazendo com que o país tenha atualmente 248 casos ativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 364 mil mortos e infetou mais de 5,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.