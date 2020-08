A autorização para a realização destes testes foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador, no Diário Oficial da União.

O ensaio clínico aprovado é um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que deverá avaliar a eficácia e a segurança da vacina em desenvolvimento chamada Ad26.COV2.S pelos seus investigadores.

O estudo prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo sete mil no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. O recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa.

A Anvisa frisou que os dados que fundamentou a autorização “incluíram estudos não clínicos com a vacina e dados não clínicos e clínicos acumulados de outras vacinas que utilizam a mesma plataforma Ad26″.

As fases 1 e 2 desta eventual vacina produzida pela farmacêutica Janssen-Cilag foram iniciados em julho, nos Estados Unidos da América e na Bélgica.