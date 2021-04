Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando de Luanda do SIC, Fernando de Carvalho, explicou que os investigadores se deslocaram ao hospital para onde foram levados alguns dos consumidores desta bebida, para apurar o que se passou.

O caso ocorrido no bairro da Caop, em Viana, segundo noticiou hoje a rádio pública angolana, envolve uma bebida a qual foi dado o nome de “caipirinha do azar”, uma mistura de bebidas, nomeadamente “água do chefe” [bebida artesanal destilada, composta por açúcar e fermento], capassarinho [um fruto com efeito alucinogénio] e combustível JET A1, para aviões.

Segundo o coordenador da Comissão de Moradores, António Costa, a bebida provoca como sintomas dor de cabeça, do corpo, enjoos, mal-estar geral, dificuldades para andar, além da perda de visão.

“Há outras pessoas no setor 12, mas não conseguimos chegar lá, a informação que nos passaram é que consumiram uma bebida, a qual chamam água do chefe, que misturada com JET e outros produtos que não conseguimos identificar, mas dizem ser uns botões que vêm de uma lavra, que fizeram a mistura dessa bebida, e bastando a sua ingestão dá problema de coluna e outros sintomas”, explicou António Costa.

De acordo com o responsável da comissão de moradores, foi dado apoio às famílias, no sentido de apanharem táxi e levar os afetados ao Hospital Josina Machel.