A mãe da bebé, residente em Carvalhosa, Paços de Ferreira, deslocou-se no sábado às urgências pediátricas com a criança, queixando-se da sonolência da mesma. As análises à urina da bebé revelaram a presença do princípio ativo da canábis.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias que escreve que a GNR foi chamada ao local, assim como a Comissão de Proteção de Menores (CPCJ).

Segundo o referido jornal, não é conhecido como nem em que quantidades a bebé ingeriu a droga.

As autoridades identificaram a mãe e a criança deverá ficar internada até segunda-feira.