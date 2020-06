A administração diz ainda estar empenhada para que, “com a maior brevidade possível, aquela urgência noturna seja reativada”.

“De acordo com as redes de referenciação hospitalar em vigor, os doentes passam a ser encaminhados para a urgência metropolitana do Porto, salvaguardando-se, assim, a prestação de cuidados aos doentes”, acrescenta.

Sublinha que aquela urgência noturna recebe, em média, cerca de seis doentes por mês.