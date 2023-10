À saída de uma reunião realizada a seu pedido, Carlos Cortes apontou ainda haver abertura do Ministério da Saúde em matérias relacionadas com a carreira medica e acrescentou que muitas das questões hoje discutiras requerem um compromisso escrito da tutela até final do próximo mês

Todas as propostas apresentadas hoje pela Ordem dos Médicos (OM) serão discutidas no Fórum Médico, que vai decorrer no dia 12, afirmou ainda.

Segundo o bastonário, cabe agora aos sindicatos negociar com o Ministério as questões de índole sindical, enquanto a OM tratará de negociar com o Governo questões da sua tutela, nomeadamente a formação dos clínicos.