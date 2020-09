O secretário-geral do PCP prometeu também “lá para setembro” a apresentação do nome do partido candidato às eleições presidenciais de janeiro, mas a novidade deve ser guardada para “cerimónia específica” que “não neste fim de semana”, segundo fonte comunista.

No cartaz dos concertos, a primeira noite vai ser animada no palco 25 de Abril – o maior do recinto das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha – pelo concerto “sons e vozes de África contra o racismo”, com artistas de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola.

No auditório 1.º de Maio, o protagonismo será dos fadista Aldina Duarte e Camané e de Mário Laginha.

No sábado, entre os muitos debates previstos, o humorista Ricardo Araújo Pereira vai discutir humor e política com Margarida Botelho, do PCP.

No palco 25 de Abril vão desfilar Mão Morta, Capicua, Dino D’Santiago e Blasted, enquanto Lena D’Água e Dead Combo ocupam o auditório 1.º de Maio.

Para o terceiro e último dia de festa, domingo, além do comício e intervenção de fundo de Jerónimo de Sousa, pela primeira vez face a uma plateia sentada, a música vai estar a cargo de Stereossauro e os convidados Camané, Marisa Liz, Carlão, Chullage e Ricardo Gordo, antes do concerto de encerramento de Xutos & Pontapés.