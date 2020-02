Em comunicado enviado à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo informa que o Ministério da Saúde "validou", na quinta-feira, "a necessária autorização" para a ULSBA "avançar com a construção do novo Centro de Saúde de Vidigueira num terreno cedido pelo município".

Segundo a ARS, com a autorização, que "confirma a programação plurianual da respetiva despesa com publicação em Diário da República, fica mais próxima a concretização de um novo e importante equipamento de saúde no Baixo Alentejo" para permitir criar "melhores condições de trabalho" para profissionais e "melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde prestados" a cerca de 6.000 habitantes.

Contactada pela Lusa, a presidente do conselho de administração da ULSBA, Conceição Margalha, disse que a instituição ainda não recebeu oficialmente a autorização do Ministério da Saúde.

Conceição Margalha explicou que precisa de receber e ter a autorização para a enviar para o processo que já está a decorrer no Tribunal de Contas com vista à obtenção do visto desta entidade que "é necessário para a obra poder avançar".

"A obra não pode avançar sem o visto do Tribunal de Contas", sublinhou, referindo que espera que a empreitada, que foi adjudicada em outubro de 2019 e vai implicar um investimento de 1.689.679 euros, comece "o mais tardar no início do segundo semestre" deste ano.