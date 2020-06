O número de casos de COVID-19 em Portugal continua a aumentar e, pela primeira vez desde dia 9, data em que foram contabilizados 421 casos, voltou, nas últimas horas, a ultrapassar a barreira diária dos 400 novos casos, com 417. Desde o início da semana, foram conhecidas mais 1.399 situações de doença, aumentando o número oficial de infetados de 37.672 para 38.089. Nas últimas 24 horas, o número de novos casos subiu 1,1%, um crescimento que continua a preocupar as autoridades de saúde portuguesas.

"As coisas estão descontroladas na região de Lisboa. No resto do país, estão tranquilas mas, nos arredores da capital, os números continuam a ser preocupantes", confirmou ao Modern Life/SAPO Lifestyle fonte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que admite uma nova vaga de COVID-19 "em outubro, quando se iniciar a época das gripes e das constipações". Lisboa, com 2.940 casos, lidera o número de novos casos, 78%, seguida por Sintra, com 2.020. Vila Nova de Gaia surge em terceiro com 1.605.

O quarto lugar é ocupado por Loures, na região de Lisboa, com 1.512 infetados. Em quinto, surge o Porto com 1.414. A Amadora aparece em sexto lugar, com 1.309 casos. Segundo a Direção-Geral da Saúde, 1.347 cidadãos aguardam os resultados laboratoriais às análises que fizeram. Nas últimas 24 horas, registou-se apenas um óbito, elevando o número de 1.523 para 1.524. Há 416 doentes internados, menos 19 do que ontem. O número de recuperados subiu de 23.580 para 24.010. Foram mais 430.