Com estes últimos dados, o número total de contágios desde fevereiro de 2020 eleva-se a 4.330.739, enquanto o número de mortes ascende a 128.010 pessoas.

A tendência de aumento de contágios em Itália coincide com a propagação da variante Delta, que segundo os últimos dados do Instituto Superior de Saúde italiano (ISS), publicados na passada sexta-feira, representa 46% dos casos no país.

O ISS informou esta semana que dos 35.776 óbitos em Itália de 01 de fevereiro a 21 de julho, 423 estavam vacinados com as duas doses (1,2%), a maioria em idade muito avançada.

Atualmente estão internadas nos hospitais 1.868 pessoas, mais 68 em relação a terça-feira, com 183 a necessitarem de cuidados intensivos, menos seis face às anteriores 24 horas.

No total foram administradas 66.694.614 vacinas e 31.117.060 pessoas já completaram a vacinação, o equivalente a 57,72% da população com mais de 12 anos.

A Agência do Medicamento de Itália aprovou hoje a administração da vacina da farmacêutica norte-americana Moderna para os adolescentes entre 12 e 17 anos, que até agira recebiam a Pfizer.

Em Itália o uso da máscara apenas é obrigatório em espaços fechados, mas a partir de 05 de agosto será obrigatório mostrar o certificado sanitário do coronavírus antes de frequentar o interior de um bar ou restaurante, entre outros locais, uma medida que desencadeou um intenso debate no país.

O Governo também estuda outras ações de contenção do vírus, incluindo a vacinação obrigatória para os professores colocados no próximo ano escolar, e que deverá ser decidida antes de setembro

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.320 pessoas e foram registados 960.437 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.