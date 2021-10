Alertar para os riscos da exposição solar excessiva decorrente de atividades profissionais no exterior, sensibilizando para o cancro de pele em trabalhadores que exercem a sua atividade na construção civil é o objetivo da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo que estará na Tektónica - Feira Internacional da Construção, no dia 7 de outubro ( entre as 11h00 e as 19h00 no stand da AICCOPN e da AECOPS).

A iniciativa "De sol a Sol" marcará presença junto da área reservada à AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas e à AECOPS - Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, que juntas dão o seu apoio a esta ação pela relevância e pelo papel da construção civil enquanto um dos maiores setores empregadores, sendo também um dos setores onde grande parte dos trabalhadores exerce a sua atividade ao sol.

Para João Maia e Silva, Presidente da APCC, “a iniciativa De Sol a Sol tem-nos permitido chegar a setores da economia cuja atividade laboral é desenvolvida maioritariamente ao ar livre durante todo o ano, o que representa um risco acrescido de desenvolvimento de cancro de pele, em particular o cancro de pele não melanoma muito característico nestes trabalhadores. Por se tratar de um dos cancros mais diagnosticados em todo o mundo, é da maior importância alertar, sensibilizar e fornecer ferramentas que permitam uma proteção efetiva durante a atividade laboral, além de incentivar a consulta ao médico especialista perante qualquer sinal de alerta com vista a uma deteção precoce de possíveis lesões na pele”.

Apesar de o cancro de pele não melanoma raramente ser letal, a verdade é que tem um elevado impacto na qualidade de vida dos doentes, levando a tratamentos dolorosos com uma desfiguração provável na zona afetada, sendo que a face, as orelhas e os antebraços são as áreas com o maior número de diagnósticos devido à exposição repetida a longo prazo à radiação ultravioleta.

A campanha "De Sol a Sol" quer desta forma alertar todas as pessoas que desempenham a sua atividade laboral ao ar livre como por exemplo, agricultores, pescadores e profissionais da construção civil para a importância da adoção de medidas de proteção e prevenção para uma vida saudável.