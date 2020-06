Em comunicado, a APSI adianta que a campanha “A morte por afogamento é rápida e silenciosa”, visa sensibilizar e prevenir afogamentos de crianças e jovens, alertando também para a necessidade de se tomarem medidas urgentes, nomeadamente a criação de uma legislação para as piscinas que obrigue à sua proteção com uma barreira vertical com pelo menos 1,10 metros.

Para a APSI, é urgente criar um enquadramento legal para todo o tipo de piscinas – uso doméstico familiar, condomínios, empreendimentos turísticos, alojamento local, piscinas públicas e privadas para a prática da natação e atividades na água.

Este enquadramento deve incluir requisitos de segurança para a construção, instalação, gestão, operação e manutenção das piscinas, nomeadamente, sobre os meios de socorro e salvamento necessários.

A APSI considera também que o Estado deve definir e implementar uma estratégia nacional para a prevenção dos afogamentos, e as câmaras municipais, planos concelhios, adaptados às realidades locais.

“A preocupação da APSI este ano redobra: fruto do impacto da covid-19 e das restrições de acesso às praias, é previsível que as famílias procurem locais com piscina, para passarem férias. Sejam aquelas construídas, montadas pelos próprios, grandes ou pequenas”, realça a associação.

No fim de semana passado duas crianças com uma diferença de cerca de 48 horas morreram por afogamento em piscinas.