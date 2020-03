O tratamento da asma é baseado, acima de tudo, em corticóides inalados que permitem controlar a inflamação dos bronquios, sintomas e diminuir a os efeitos da asma, dizem especialistas, que recomendam "continuar" o tratamento.

No entanto, pode haver exceções. Em caso de tosse, falta de ar e febre, é essencial consultar um médico antes de iniciar o tratamento com cortisona oral, dizem os pneumologistas.

São os asmáticos mais propensos a ter Covid-19?

Pessoas com asma não correm mais risco de contrair a epidemia de Covid-19 do que o resto da população, desde que a asma seja adequadamente controlada, dizem os especialistas. No entanto, os asmáticos são mais propensos a desenvolver complicações respiratórias se pegarem o novo coronavírus, esclarecem.

É essencial respeitar as precauções e os conselhos gerais para evitar infecções (lavagem das mãos, etc.) e continuar com o tratamento anti-asma, se você quiser ter um bom controle dos sintomas, afirmam.