Na sexta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN) alertou que a TAC (tomografia axial computorizada) do Hospital de Chaves estava inoperacional há duas semanas, uma situação que estava a obrigar os utentes a uma deslocação à unidade hospitalar de Vila Real.

Contactado pela agência Lusa, o CHTMAD referiu hoje que o equipamento já se encontra operacional.

Albino Morais, dirigente do STFPSN, explicou na semana passada que, em consequência da avaria, os doentes com maior urgência estavam a ser encaminhados em ambulâncias para a unidade de Vila Real do CHTMAD, enquanto exames de situações menos graves estavam a ser adiados.

Albino Morais apontou para os “elevados constrangimentos” que a situação estava a causar” quer para os utentes, quer para os profissionais de saúde, considerando que o aparelho TAC é uma “peça fundamental” daquela unidade de saúde e que até houve “cirurgias que tiveram que ser adiadas”.

O Hospital de Chaves dista cerca de 70 quilómetros da sede social do CHTMAD, em Vila Real, estando as duas cidades ligadas pela Autoestrada 24 (A24).

Para além de Vila Real e Chaves, o CHTMAD agrega ainda o hospital de Lamego (Viseu).