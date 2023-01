A Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL) vai realizar várias sessões de esclarecimento sobre a doença renal crónica, com o objetivo de consciencializar os estudantes para a prevenção desta doença. Esta iniciativa surge no âmbito da campanha “A vitória contra a doença renal começa na prevenção”.

As sessões de esclarecimento estão adaptadas para os alunos que se encontrem no ensino básico e secundário, e vão ser realizadas na Escola Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos; nas Escolas do Cadaval, no Cadaval; nas Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira; na Escola Secundária de Silves, em Faro; na Escola Secundária Campos Melo, na Covilhã; na Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo e na Escola Básica da Venda do Pinheiro, ambas em Mafra; na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, no Peso da Régua; nas Escolas de Sever do Vouga, em Aveiro; na Escola Secundária de Camarate e na Escola Secundária José Cardoso Pires, ambas em Loures.

“Com esta iniciativa pretendemos contribuir de forma positiva para o programa de educação em saúde das várias escolas, bem como prevenir e reduzir a incidência da doença renal crónica. Vamos continuar a promover diversas ações de consciencialização, ministradas por médicos e enfermeiros, em escolas básicas e secundárias de norte a sul do país, proporcionando aos alunos a oportunidade de aprender a cuidar da saúde dos seus rins”, explica Jaime Tavares, presidente da ANADIAL.

A campanha “A vitória contra a doença renal começa na prevenção” conta com o apoio da Associação de Doentes Renais de Portugal, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação, da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da Sociedade Portuguesa de Transplantação.

A doença renal crónica caracteriza-se pela deterioração lenta e irreversível da função dos rins. Como consequência da perda desta função, existe retenção no sangue de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, resultando na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia).