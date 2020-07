A região possui um total de 172 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 17 casos positivos ativos: 16 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

A região registou 16 mortes no âmbito da pandemia.

Portugal contabiliza pelo menos 1.725 mortos associados à covid-19 em 50.613 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (150.713) e mais casos de infeção confirmados (mais de 4,4 milhões).

Seguem-se Brasil (90.134 mortos, mais de 2,5 milhões de casos), Reino Unido (45.961 mortos, mais de 301 mil casos), México (44.876 mortos, mais de 402 mil casos), Itália (35.129 mortos e mais de 246 mil casos), França (30.209 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.436 mortos, mais de 282 mil casos).

A Índia, que contabiliza 34.968 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com quase 1,6 milhões, seguindo-se a Rússia, com mais de 827 mil casos e 13.642 mortos.