No boletim semanal sobre a situação epidemiológica no arquipélago, aquela autoridade avança que não foram registadas mortes por covid-19 na última semana, tendo sido identificados 237 novos casos em 1.926 testes e 292 recuperações.

Dos 237 novos casos, 169 foram registados em São Miguel, 27 na Terceira, 16 no Pico, 14 no Faial, sete em Santa Maria, dois nas Flores, um na Graciosa e um no Corvo.

Assim, os Açores têm atualmente 251 casos ativos de covid-19: 187 em São Miguel, 33 na Terceira, 13 no Faial, 11 no Pico, quatro em Santa Maria, um na Graciosa, um nas Flores e outro no Corvo.

A ilha de São Jorge não regista qualquer infetado.

Existem 10 internados nos hospitais da região, estando nove no Hospital de Ponta Delgada, que estão positivos à covid-19, mas que se encontram internados por “outros motivos”.

No Hospital de Santo Espírito, na Terceira, está uma pessoa internada devido à infeção por SARS-CoV-2.

A Direção Regional da Saúde acrescenta que foram administradas 568.697 doses de vacina contra a covid-19 na região, estando 92,4% da população elegível com a vacinação completa (218.509) e 54,6% (129.014) com a dose de reforço.

A vacinação pediátrica já foi iniciada em 43,8% (7.453) das crianças dos 5 aos 11 anos, estando 28,6% (4.870) com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 120.062 casos de covid-19, 117 óbitos e 119.379 recuperações.