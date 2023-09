A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no domínio da saúde, em termos de procedimentos, tratamentos, investigação e desenvolvimento. A área da saúde mental não é exceção.

Torna-se fundamental refletir e promover o debate sobre as oportunidades e desafios da utilização da IA na promoção da saúde mental e do bem-estar ao nível da prevenção e tratamento, assim como em diferentes contextos como a escola e o local de trabalho.

A utilização da IA na saúde mental tem o potencial de proporcionar benefícios significativos, como o aumento da acessibilidade, deteção precoce e alinhamento com uma sociedade cada vez mais digital. No entanto, também apresenta desafios, incluindo preocupações com a privacidade, preconceitos e o risco de substituir ligações humanas fundamentais.

O desenvolvimento e a utilização responsáveis da IA na saúde mental devem considerar cuidadosamente estes fatores e dar prioridade a práticas éticas e centradas na pessoa.

As intervenções no domínio da saúde mental que utilizam a IA na prática de um psicólogo podem assumir várias formas.

Ao nível clínico, a IA pode ajudar a identificar padrões e indicadores nas respostas dos pacientes às avaliações psicológicas, ajudando a efetuar diagnósticos mais precisos. A IA pode analisar os dados do paciente para criar planos de tratamento personalizados com base nas necessidades individuais e nas respostas a intervenções anteriores. Pode, ainda, identificar sentimentos, sinais emocionais e alterações nos padrões de linguagem para ajudar os psicólogos a avaliar o progresso. As aplicações baseadas em IA podem permitir que os pacientes monitorizem o seu humor e sintomas ao longo do tempo. Os psicólogos podem aceder a estes dados para monitorizar o progresso e fazer ajustes aos planos de tratamento. A IA pode identificar sinais de crise, como ideação suicida, e alertar psicólogos ou serviços de emergência quando necessário.

A IA também pode ser utilizada ao nível da prevenção de comportamentos de risco e promoção da saúde mental. Através de aplicações que permitam às pessoas identificar alguns sinais, de stress ou dependência por exemplo e procurar ajuda numa fase inicial dos sintomas. Ou utilizar ferramentas da IA para promover autocuidado, relaxamento e outras sensações de bem-estar.

A IA pode ajudar os psicólogos a realizar investigação em larga escala através da análise de dados anónimos das pessoas e dinâmicas, permitindo acesso a práticas baseadas em evidências e modalidades de intervenção.

A informação recolhida através da IA, Face Reading, definição de padrões, aplicações entre outras pode ser utilizada na educação. A IA pode permitir uma aprendizagem personalizada, fornecer aos professores e estudantes avaliação e feedback contínuos e definir formas de aprendizagem para diferenciar o processo de aprendizagem, de forma a adaptá-lo às necessidades individuais dos estudantes, nomeadamente, estudantes com necessidades educativas especiais.

As organizações, também, podem recorrer à IA para a promoção de saúde mental e bem-estar dos seus trabalhadores, adotando ferramentas para a saúde biopsicossocial e ambiental dos seus colaboradores.

A IA pode automatizar o processo de bem-estar e fornecer uma análise completa dos estilos de vida dos trabalhadores, além de poder fornecer soluções através de uma análise preditiva para melhorar o seu bem-estar. Existem soluções de AI que avaliam os índices de stress, monitorizam o estilo de vida, apoiam na gestão de tempo e prioridades, permitem a gestão e partilha de recursos e tudo com fácil acesso, resposta imediata e encaminhamento para necessidades e intervenções especificas.

No entanto, é importante notar que a IA não pode substituir os psicólogos humanos, mas sim aumentar as suas capacidades. As considerações éticas, o consentimento do utilizador, a privacidade dos dados e a necessidade de supervisão humana na intervenção são fatores essenciais que devem ser cuidadosamente abordados ao integrar a IA nas práticas dos psicólogos. Além disso, os psicólogos devem receber formação sobre a utilização eficaz e ética das ferramentas de IA para garantir os melhores resultados.

Outra questão relevante quando falamos de interface entre saúde mental e inteligência artificial, é a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, que implica articulação e comunicação eficaz entre psicólogos e engenheiros e outros profissionais relacionados com a IA.

Os psicólogos têm conhecimentos especializados na compreensão do comportamento humano, das emoções e das condições de saúde mental, enquanto os engenheiros de IA têm competências em aprendizagem automática, análise de dados e desenvolvimento de IA. Esta combinação de conhecimentos é inestimável para criar soluções de IA no domínio da saúde mental.

Os psicólogos podem dar um contributo valioso sobre os tipos de dados que são relevantes para a avaliação e tratamento da saúde mental. Podem ajudar os engenheiros de IA a identificar e recolher dados apropriados, assegurando que são clinicamente significativos e de origem ética.

Os psicólogos podem orientar os engenheiros de IA na compreensão das considerações éticas relacionadas com o tratamento de dados sensíveis de saúde mental, garantindo o consentimento do paciente e mantendo a privacidade e a confidencialidade.

Os engenheiros de IA podem desenvolver algoritmos para analisar dados de saúde mental e os psicólogos podem validar estes algoritmos com base em conhecimentos clínicos.

Os psicólogos podem fornecer informações sobre a experiência do utilizador de ferramentas de saúde mental baseadas em IA. Podem ajudar a garantir que estas ferramentas sejam fáceis de utilizar, não estigmatizantes e que apoiem as necessidades emocionais dos doentes.

A colaboração permite o teste e a validação rigorosos das intervenções baseadas na IA. Os psicólogos podem realizar ensaios clínicos e estudos para avaliar a eficácia das ferramentas de IA em contextos do mundo real.

Os psicólogos podem ajudar os engenheiros de IA a conceber sistemas que se adaptem às necessidades únicas de cada pessoa/população. A personalização é crucial no tratamento da saúde mental, e os psicólogos podem orientar o desenvolvimento de algoritmos de IA que o consigam.

Os psicólogos exigem muitas vezes explicações para as decisões tomadas com base na IA. Os engenheiros de IA podem trabalhar na criação de modelos de IA interpretáveis que forneçam informações claras e compreensíveis.

É essencial estabelecer um ciclo de feedback entre os psicólogos e os engenheiros de IA. Os psicólogos podem dar feedback sobre o desempenho da ferramenta de IA e sugerir melhorias com base em observações clínicas.

Tanto os psicólogos como os engenheiros de IA podem precisar de formação contínua para se manterem atualizados sobre os últimos desenvolvimentos nas respetivas áreas.

A articulação entre profissionais de equipas multidisciplinares pode conduzir ao desenvolvimento de soluções inovadoras e eficazes baseadas na IA no domínio da saúde mental. Combina conhecimentos clínicos com capacidades técnicas para melhorar o diagnóstico, o tratamento e o apoio a indivíduos com problemas de saúde mental, assim como ao nível da prevenção e promoção de saúde mental e bem-estar em diferentes contextos, alinhados no seu compromisso de fornecer soluções de saúde mental eficazes, transparentes, seguras e éticas.

A colaboração multidisciplinar entre psicólogos, outros profissionais de saúde, mas também profissionais da área da educação, da área social entre outras e os engenheiros de IA e profissionais relacionados pode ser altamente benéfica para várias aplicações no domínio da saúde mental e do bem-estar individual e societal

Para saber mais:

Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis (LABPATS)

https://laboratoriopats.wixsite.com/labpats

Word Health Organization

https://www.who.int/europe/news/item/06-02-2023-artificial-intelligence-in-mental-health-research–new-who-study-on-applications-and-challenges

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-artificial-intelligence.pdf

Ordem dos Psicólogos Portugueses

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_ofactorhumanonainteligenciaartificial.pdf