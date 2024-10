Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, muitas pessoas tendem a diminuir a atividade física. O tempo frio, a chuva e os dias mais curtos são frequentemente usados como desculpas e contribuem para um estilo de vida mais sedentário. No entanto, essa inatividade pode ter consequências negativas para a nossa saúde física e mental. Manter uma rotina de exercício, mesmo que adaptada à estação, é essencial para o bem-estar e não precisa ser complicado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo é um dos maiores fatores de risco para a saúde global, estando associado a doenças como a obesidade, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e até algumas formas de cancro. A recomendação é que os adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que corresponde a cerca de 20-30 minutos por dia. É apenas uma ínfima parte do nosso dia, só 2%. Facilmente se encaixam estes 20-30 minutos nas rotinas diárias, sem necessidade de grandes esforços ou equipamentos sofisticados.

Durante os meses mais frios, a motivação pode ser um desafio, mas a chave está em adotar uma abordagem flexível e encontrar formas de se manter ativo sem sair de casa, contrariando assim as desculpas. Para quem está a começar, o foco deve ser em atividades simples e fáceis de incorporar no dia a dia. Por exemplo, subir e descer escadas em casa é uma forma eficaz de fazer exercício cardiovascular. Para trabalhar a força, é possível usar objetos do quotidiano, como um pacote de arroz ou de massa, para fazer exercícios de braços, como elevações laterais ou à frente do corpo. Pequenas ações como estas ajudam a manter os músculos ativos e melhoram a circulação sanguínea.

Para quem prefere atividades mais dinâmicas, dançar ao som da música preferida durante 10-15 minutos pode ser um ótimo exercício cardiovascular. Caminhar dentro de casa, fazer tarefas domésticas com mais intensidade ou praticar yoga são formas igualmente eficazes de se manter em movimento.

Para além dos benefícios físicos, o exercício regular é fundamental para a saúde mental. Estudos mostram que a prática de atividade física liberta endorfinas, as chamadas "hormonas do bem-estar", que ajudam a reduzir o stress e a ansiedade. Com os dias mais curtos e menos exposição ao sol, é comum que algumas pessoas se sintam mais abatidas e com menos energia.

Como facilmente se compreende, a desculpa pode ser substituída com pequenas mudanças. Essencialmente começar com objetivos diários simples, como 10-15 minutos de exercício logo pela manhã, para começar o dia com mais energia. Utilizar uma lista de reprodução de músicas animadas torna o exercício mais agradável e ajuda a manter o ritmo. Para quem tiver crianças em casa, é possível realizar estas atividades antes de os mais novos acordarem, ou incluí-los nas atividades, promovendo, assim, hábitos saudáveis para todos, fortalecendo, também, os laços familiares.

Pequenas ações diárias fazem uma grande diferença para a nossa saúde, e a atividade física não precisa de ser complicada, dispendiosa ou demorada. Neste outono e inverno, o importante é mexer-se, mesmo que por pouco tempo, porque cada movimento conta.