Tome nota das explicações da médica imunoalergologista Marta Chambel.

As picadas de insetos mais comuns são as picadas de mosquitos, de melgas, de pulgas e de percevejos.

A alergia a veneno de abelhas e vespas não será abordada neste texto por terem características e abordagens diferentes.

A maioria das reações a picadas de insetos são reações locais ligeiras, afetando apenas a pele no local da picada. A pele pode ficar irritada, vermelha e inchada, com muita comichão ou dor. Podem também surgir babas ou borbulhas no local da picada.

Em algumas pessoas ocorre uma reação local muito intensa: no local de picada surge inchaço com mais de 20 cm de diâmetro e que dura 24 horas ou mais.

Estas reações são muito incomodativas, devem ser adequadamente tratadas mas não são graves.

Algumas medidas podem ajudar a prevenir as picadas de insetos:

Cobrir a pele exposta, sobretudo na altura do nascer e do pôr-do-sol (alturas do dia em que os mosquitos estão mais ativos)

Usar sapatos fechados

Aplicar repelente na pele exposta e por cima da roupa

Aumentar os cuidados quando estiver perto de flores, lixo e águas estagnadas (onde os mosquitos se costumam reproduzir)

Evitar acampar perto de zonas com água parada, como lagos e pântanos

Manter as portas e janelas fechadas da casa e do carro, sobretudo no final do dia

Colocar uma rede mosquiteira para prevenir a entrada de insetos

As reações a picadas de inseto não são habitualmente reações alérgicas. São reações exageradas da pele quando entra em contacto com as substâncias libertadas pelo inseto. Por esse motivo não se fazem testes para saber a que inseto ocorre a reação.

O que fazer em caso de picada ou mordida

Por vezes, não é possível evitar uma picada ou mordida de inseto; felizmente, a maior parte das situações pode ser tratada em casa. Os cuidados a ter variam consoante o tipo de sintomas que ocorrem:

Lave o local da picada abundantemente com água fria, mantenha-a limpa e não coce Quando sente dor no local de picada tome um analgésico, como o paracetamol ou o ibuprofeno. Siga sempre as indicações do folheto ou do seu médico assistente e tome a dose recomendada. Se tem comichão, aplique gelo ou uma pomada de venda-livre adequada para o alívio deste sintoma. Pode também tomar um anti-histamínico. Para reduzir o inchaço mantenha a zona afetada mais elevada e aplique gelo no local

Quando procurar ajuda médica?

Na maioria das vezes as picadas de inseto não necessitam de cuidados e observação por médico. Devem ser procurados cuidados médicos com urgência sempre que haja:

Dificuldade em respirar ou uma respiração ruidosa;

Começar a inchar, particularmente nas pálpebras, orelhas, boca, mãos e pés;

Febre;

Náuseas ou vómitos;

Tonturas ou desmaio

O mais importante nas picadas de inseto é prevenir e, quando tal não é possível, tratar precoce e adequadamente o local de picada. Assim, evita ou diminui o desconforto e evita complicações causadas pela picada de inseto.

Procure ajuda com o médico alergologista e evite a automedicação. Os casos não são todos iguais e a medicação deve ser adequada a cada situação.