O outono está a chegar e com ele chegam as paisagens mais bucólicas em que as árvores se despedem de algumas das suas folhas e o tom verdejante perde vida para o castanho. As temperaturas descem gradualmente, as manhãs acordam enevoadas e os ventos da mudança começam a soprar.

Esta pode ser considerada a estação do ano mais bonita, mas é também uma das mais exigentes com algumas alterações a acontecerem no nosso corpo e sistema imunitário. A pensar nisso as Farmácias Portuguesas têm uma série de produtos em promoção durante os meses de setembro e/ou outubro. Conheça-os!

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

Cuidados Antiqueda

Com o outono a chegar, não são apenas as folhas que caem, também há maior queda de cabelo. A explicação está na redução da exposição solar e na diminuição das temperaturas que fazem com que as fibras capilares enfraqueçam. Assim, a prevenção para este fenómeno natural é essencial.

Klorane

A gama Klorane Quinina e Edelvaisse Bio é adequada para todos os tipos de queda capilar. Com ingredientes de origem natural, é ideal para cuidar do seu cabelo desvitalizado e quebradiço:

Champô com 80% de ingredientes de origem natural;

Condicionador com 89% de ingredientes de origem natural;

Sérum antiqueda com 98% de ingredientes de origem natural, ideal para fortalecer o seu cabelo.

Durante o mês de setembro aproveite a promoção de -3€ nesta gama antiqueda e em todos os champôs de 400ml da Klorane.

Todos os produtos da gama com quinina foram dermatologicamente testados estando garantida a sua eficácia e tolerância.

Ecophane

Transforme o seu cabelo com Ecophane Força & Volume. Este suplemento avançado é a chave para cabelos mais fortes e volumosos, graças à sua fórmula rica em nutrientes essenciais, incluindo cistina, biotina e zinco. Promove o crescimento capilar saudável e aumenta a resistência dos fios.

Na compra de produtos da gama Ecophane poderá ter 12€ de desconto com o Cartão Saúda até 31.10.

Forcapil

Forcapil Anti-queda é um suplemento alimentar composto essencialmente por Adiantum Capillus - commumente conhecida por avenca - cavalinha e vitamina B8 (biotina). Esta fórmula permite uma tripla ação: crescimento, resistência e fixação.

Outra particularidade desde produto é que ajuda o cabelo a manter as propriedades naturais, conferindo-lhe uma maior elasticidade e menor rotura, evitando a queda do mesmo.

É um produto de eleição e está agora com 2€ de desconto com o seu Cartão Saúda. Aproveite!

Cuidados Antiparasitas

Outro cuidado que deve ter nesta época, com o regresso às aulas, é com os parasitas indesejados como são os piolhos. Apesar de se poderem alojar em várias zonas do corpo a mais afetada costuma ser o coro cabeludo.

STOP Piolhos

STOP Piolhos Loção anti-piolhos e anti-lêndeas é um enorme aliado caso venha a ter de lidar com esta infestação.

De aplicação local, esta loção tem um aplicador que permite a distribuição uniforme sobre o cabelo. O STOP Piolhos Loção contém uma pequena percentagem de demitocone, polímero muito utilizado no cuidado com a pele, que cria uma película à volta do piolho e das lêndeas provocando a sua morte por asfixia. Tem uma ação comprovada em 10 minutos.

Ao contrário de outros produtos, que fazem lembrar péssimos tempos, esta loção deixa um aroma bastante agradável, não denunciando a sua utilização.

O STOP Piolhos Loção pode ser usado por toda a família, não havendo restrições a grávidas ou a mulheres a amamentar crianças acima dos 6 meses de idade.

Os piolhos são insetos parasitas que precisam de um hospedeiro para sobreviver e o seu ciclo de vida pode ser bastante longo se não for atacado a tempo. Por isso, previna-se e aproveite os 2€ de desconto com o seu Cartão Saúda até 31.10.

Cuidados da Pele

Com a chegada do outono também pode ser necessário cuidar dos excessos do sol que, apesar da vitamina D, se não tivermos tido cuidado, também nos pode agredir a pele e deixá-la sem vida.

Avène

A gama Cleanance da Avène é própria para quem tem pele de tendência acneica e que necessita de cuidados muito específicos. As peles acneicas têm uma produção excessiva de sebo e por isso precisam de produtos que ajudem no seu controlo.

A gama Cleanance da Avène contém manolaurina, composto químico com atividade antibacteriana, que ajuda a diminuir o excesso de sebo na pele.

Composto também por água termal ajuda a limpar, matificar e suavizar a pele dando-lhe um ar mais fresco e saudável, com menos brilho, menos borbulhas e pontos negros.

Durante o mês de outubro poderá usufruir de 3€ de desconto com o seu Cartão Saúda.

LetiSR

A gama LETISR foi especialmente criada para o cuidado e prevenção da irritação da pele sensível com vermelhidão facial.

Este eritema facial está associado à vasodilatação dos capilares cutâneos faciais e pode provocar ardência, formigueiro ou prurido na pele se expostos a determinados fatores, como elevadas temperaturas.

Assim, os produtos da gama da LETISR são ideais pois são compostos por princípios ativos que atuam contra o stress térmico, acalmam a pele e reduzem a vermelhidão e protegem a barreira cutânea.

A gama LETISR está agora com um desconto de 5 € com o Cartão Saúda.

Além da utilização desta gama, com produtos específicos para este tipo de pele, também se recomendam cuidados especiais para quem sofre de pele sensível com vermelhidão, tais como: proteger o rosto da exposição solar e UVA, aplicando um protetor solar; evitar duches com água muito quente; evitar locais com temperaturas elevadas como as saunas; não utilizar produtos irritantes e/ou esfoliantes; adotar uma dieta saudável rica em alimentos com vitamina C e B e ainda reduzir o nível de stress.

EUCERIN

No processo natural de envelhecer a pele é uma das grandes preocupações uma vez que perde a sua firmeza, elasticidade e luminosidade aumentando a probabilidade de manchas e rugas.

Podemos não conseguir evitar todos estes fenómenos naturais, mas podemos aliar-nos a alguns produtos antienvelhecimento para os combater, como é o caso da gama Hyaluron-Filler + Elasticity da Eucerin.

Esta gama tem uma tripla fórmula inovadora: Ácido Hialurónico, Arctiina & Creatina e Thiamidol.

O ácido hialurónmico atua sobre as rugas mais profundas preenchendo-as; a Arctiina & Creatina em conjunto estimulam a produção de colagénio ajudando a aumentar a elasticidade da pele e o Thiamidol contribui para reduzir a aparência das manchas da idade.

A gama inclui um conjunto de produtos como contorno de olhos, creme hidratante de dia com proteção UVA e UVB, creme hidratante de noite e ainda um sérum hidratante.

Com o Cartão Saúda obtém 5€ de desconto em toda a gama durante o mês de outubro.

Multivitaminicos

Não só as folhas das árvores ou o cabelo caem com a chegada do outono, também o nosso sistema imunitário é abalado devido às temperaturas mais baixas. Esta é altura do ano em que começam as gripes e constipações e, por isso, existem excelentes aliados nas Farmácias Portuguesas que o ajudam a preparar a sua imunidade.

Arkoreal

As ampolas da Arkoreal são suplementos alimentares à base de 100 % Geleia Real natural, Ginseng, Própolis e Acerola - substâncias ricas em nutrientes e ótimas aliadas do sistema imunitário.

Com 11 vitaminas, entre elas B6, B12 e C, têm propriedades revitalizantes e fortificantes que ajudam em casos de fadiga e cansaço. Também reforçam as defesas do organismo em situações de convalescença, falta de apetite ou energia.

Têm sabor a laranja, sem açúcares nem conservantes químicos.

Aproveite agora e poupe 2€ com o seu Cartão Saúda até 31.10.

Centrum

A gama Centrum já é uma velha e ilustre aliada para o sistema imunitário.

Com multivitaminas, a gama Centrum tem diversos produtos destinados a variadíssimas necessidades, desde garantir mais defesas e imunidade, até garantir o bem-estar geral de adolescentes, adultos e maiores de 50, sejam homens ou mulheres. Cada fase da vida tem as suas exigências e o Centrum tem soluções para todas elas.

Durante o mês de setembro, aproveite o desconto de 3€ na compra de produtos Centrum com o seu Cartão Saúda.

Próteses dentárias

A gama de produtos fixadores para próteses dentárias Corega possui vários produtos e todos garantem uma tripla ação: forte fixação, selagem e conforto.

Os cremes fixadores não permitem que os alimentos se alojem entre a prótese dentária e a gengiva. Existem opções com ou sem sabor, consoante o gosto, e garantem fixação durante todo o dia.

Tem várias opções com descontos até 1,5 € com o seu Cartão Saúda; basta selecionar o que melhor se adequa a si até 31.10.

