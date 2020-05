Taças de creme mascarpone e frutos vermelhos

Preparação

Bata as natas. De seguida, bata o queijo mascarpone com o açúcar. Envolva as natas na mistura do queijo mascarpone, até obter um creme homogéneo.

Em taças ou frascos, faça um fundo com frutos vermelhos, adicione uma camada do creme mascarpone e por cima um pouco de doce de framboesa. Faça as camadas que pretender.

Por fim, decore com alguns frutos vermelhos, polvilhe com a bolacha triturada e dois rolitos wafer em cada taça ou frasco.